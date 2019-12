Tennis | otto gli azzurri presenti nell’entry-list degli Australian Open 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono benglinell'entry-, primo Slam in programma della nuova annata di: il torneo si disputerà a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio prossimo. Ecco i nomiitaliani che faranno parte del sorteggio principale: Matteo Berrettini (n.8 Atp), Fabio Fognini (n.12 Atp), Lorenzo Sonego (n.52 Atp), Marco Cecchinato (n.71 Atp), Andreas Seppi (n.72 Atp), Jannik Sinner (n.78 Atp), Stefano Travaglia (n.84 Atp) e Salvatore Caruso (n.96 Atp). Il dato è assolutamente emblematico dell'ottimo momento di forma che sta vivendo il nostro, dopo anni e anni di buio. Al torneo sono iscritti i primi 98 giocatori della classifica mondiale.

