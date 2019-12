Serie A | la classifica è cortissima | per lo scudetto sarà “Una poltrona per tre”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) LadiA è. Il campionato sta riservando tantissime sorprese. Già il fatto che la Juventus non sia in testa è una notizia. Ad inizio stagione si sapeva che l’Inter si sarebbe potuta inserire nella lotta per i piani alti ma era difficile aspettarsi una squadra già pronta ad assimilare in concetti di Conte e a riproporli sul campo. I nerazzurri mantengono due lunghezze di vantaggio sui bianconeri. E quella che sembrava una corsa a due fino a poco tempo fa è diventata a tre dopo la vittoria della Lazio sulla Juventus. Una dietro l’altra in ordine alfabetico, uguale in. I biancocelesti preferiscono rimanere umili e continuare a lavorare in silenzio e sottotraccia come fatto finora. Ma il fatto di essere lì, a meno 3 dalla Juve e a -5 dall’Inter, non è casuale. La Lazio è una squadra costruita con sagacia e competenza in un ...

