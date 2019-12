Leggi la notizia su today

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L'azienda ha presentato il nuovo piano industriale che prevede la chiusura dello stabilimento di Martignacco (Udine) e il...

Borseit : .@Safilo1934, il gruppo degli occhiali annuncia 700 esuberi in Italia. Nonostante la previsione di vendite in legge… - Today_it : Safilo 'taglia' in Italia: 700 esuberi, scatta lo sciopero -