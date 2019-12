Romina Power e l’addio a mamma Yolanda | «Grazie per avermi accolta come una figlia»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Al Bano eAl Bano eAl Bano eAl Bano eCon Al Bano negli ultmi anni sono state luci e ombre, ma traCarrisi l’affetto è sempre rimasto grande, anche dopo il divorzio dei due cantanti. Eè stata tra prime a inviare un messaggio di addio via social appena si è diffusa la notizia della morte della donna, il 10 dicembre, a 96 anni: «, mi haiuna, ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore», ha scrittopubblicando una foto che le ritrae insieme. E poi, ancora, quella di un abbraccio: «Così, per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno». Pieno di affetto, anche il messaggio di Yari, unico figlio maschio di Al Bano e: «nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e ...

