Presente anche Loredana Lecciso ai funerali di Jolanda Ottino

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019), ex compagna di Al Bano da cui ha avuto due figli, si è recata aidella mamma. Per evitare le telecamere e i giornali è andata via prima, ma non è riuscita ad evitare i cronisti di Pomeriggio Cinque.aidiIn tanti si erano chiesti se la donna si sarebbe recata o meno a rendere omaggio alla madre di Al Bano, morta nel pomeriggio di martedì 10 dicembre all’età di 96 anni. Questo perché, stando ad alcune ricostruzioni, non erano rimaste in buoni rapporti e non si parlavano più da anni. Nonostante ciò,ha comunque scelto di dare l’ultimo saluto apresso una cappella privata. Per cercare di evitar di attirare l’attenzione di giornalisti e fotografi, non ha infatti tenuto alcun intervento in Chiesa. Ha poi condiviso un post su Instagram mettendo alcuni scatti di famiglia ...

_Carabinieri_ : La sicurezza è importante, anche in montagna. Ogni giorno l’Arma è presente sulle nostre nevi, per analizzare e val… - Julietsaab_ : Sandro presente alla morte di Giuliano e anche a quella di Lorenzo, il mio cuore piange. #IMedici - OttantaMagic : Riportare “l’elenco delle normative di riferimento “ è sempre stato richiesto anche da normativa precedente come da… -