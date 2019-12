Mes | M5s | “Accordo trovato nella notte | accolte le nostre modifiche”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È stato raggiunto un accordo sul Mes, dopo giorni di tensione all’interno della maggioranza. Lo fanno sapere fonti del M5s, che si dicono “soddisfatte” della risoluzione con cui sono statetutte le modifiche proposte al cosiddetto fondo salva-Stati. “La logica di pacchetto è stata confermata”, continuano i pentastellati. Ma la discussione non è ancora conclusa: “Ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo”. Mes, accordo raggiunto Le medesime fonti pentastellate assicurano che “ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo al buio”.

