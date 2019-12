“Luna Nera è una storia di liberazione

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Mi sta chiedendo quanto tempo ci ho messo a scriverlo o a concepirlo?”. Comincia così, con una domanda, la conversazione con Tiziana Triana, una vita passata nell’editoria prima come editor dunque come direttrice editoriale. Triana – tivolese, ricci e spettinati capelli neri, occhi scurissimi e luminosi – da una manciata di giorni è in libreria con “Luna” (Sonzogno, pp. 527), primo volume della trilogia “Le Città Perdute”, da cui Netflix ha tratto l’omonima serie televisiva in uscita il 31 gennaio.Il libro è ambientato nella campagna laziale nel diciassettesimo secolo, e vede protagonisti la giovanissima Adelaide, accusata di stregoneria, e Pietro, figlio dello spietato capo dei Benandanti che danno la caccia alla comunità di sole donne cui ha trovato rifugio proprio Ade. “Allora ...

