Inter in Europa League | data sorteggio | orario | possibili avversarie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Restano ancora molti dubbi circa ledell’tra cui pescare nei sorteggi dei sedicesimi di finale dell’di calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera. La squadra nerazzurra infatti, avendo chiuso al terzo posto nel girone di Champions, è stata retrocessa nella seconda competizione continentale per squadre di club. PROGRAMMASEDICESIMILunedì 16 dicembre ore 13.00 a Nyon (Svizzera) Diretta tv su Sky Sport e Mediaset Diretta streaming su Sky Go e Mediaset Play Diretta live testuale su OA Sport LEDELL’I nerazzurri ancora non sanno, anche se ci sono buonetà, se saranno teste di serie: i meneghini al momento sono al terzo posto tra le formazioni retrocesse dalla Champions e saranno in prima fascia se almeno una tra le terze classificate dei ...

Eurosport_IT : INTER FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE! ?? I nerazzurri perdono a San Siro per 2-1 contro il Barcellona e dicono addio… - Gazzetta_it : Il Barça dei ragazzini terribili gela San Siro: #Inter in Europa League #InterBarcellona 1-2 - FOXSportsIT : Inter, fine della corsa: Ansu Fati entra e spedisce i nerazzurri in Europa League. Il Barcellona vince 2-1 ??… -