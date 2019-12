Greta Thunberg arriva a Torino | l’attivista sarà in Piazza Castello

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’attivista ecologista(in questo momento a Madrid per partecipare alla conferenza sul clima Cop25) ha deciso di passare pernella giornata del prossimo 13 dicembre, come una delle tappe del suo viaggio di ritorno a casa. È la stessa ragazza svedese ad annunciarlo sui social scatenando il prevedibile entusiasmo degli ambientalisti torinesi e piemontesi che proprio venerdì 13 si riuniranno in Pazzaper manifestare all’ormai tradizionale Fridays For Future.This Friday 13th I’m looking forward to joining the climate strike in, Italy on my way back home! See you at15.00!#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate @F4F Turin pic.twitter.com/rymxXbIr3L —(@) December 11, 2019 Con un post pubblicato sui propri account social nella giornata ...

