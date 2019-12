Come in “Mamma ho perso l’aereo” | 12enne mette in fuga i ladri

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A Lecco, in una villetta del Merate, un ragazzino di soli 12 anni ha vissuto con coraggio e prontezza un’esperienza unica e spaventosa. Mentre era rimasto solo in casa ha visto ientrare e tentare di compiere un furto, ma ha avuto un’idea geniale che ricorda quelle di Kevin nel film cult “Mamma hol’aereo”. La mossa coraggiosa Ha sentito i passi nel cortile poi, presumibilmente, qualcuno che tentava di forzare dall’esterno i serramenti della finestra. Il dodicenne ha intuito subito cosa stesse per accadere: qualcuno stava tentando di introdursi in casa perre a segno una rapina. Con grande determinazione e coraggio ha afferrato lo smartphone e si è rifugiato in bagno assicurandosi di chiudere bene la porta. La mamma si era da poco allontanata per andare a riprendere da scuola il fratellino più piccolo del nostro ...

