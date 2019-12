Caro Babbo Natale… a Buckingham Palace

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non c’è tradizione più tenera di quella di scrivere la lettera aNatale. Da bambini era tradizione davvero magica grazie alla quale mettere su carta ogni nostro desiderio più recondito. Come tutti, anche i piccoli pargoli della Royal Family hanno scritto aNatale i loro desideri. Siete curiosi di sapere cos’hanno voluto per Natale George e Charlotte? I loro genitori potranno soddisfare le loro aspettative?Natale… Natale è alle porte e si deve iniziare a pensare ai regali da trovare sotto l’albero. Ci pensa anche la Royal Family e George e Charlotte hanno già scritto la loro letterina alNatale. Ma quali sono i balocchi che vorranno avere per Natale? La piccola Charlotte è molto esuberante e aNatale ha chiesto niente meno che un pony. La piccola infatti cavalca da quando ha 18 mesi e quindi ormai desidera un cavallino ...

matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? - scivia : RT @4Paguz2: Caro Babbo Natale non voglio né soldi né regali, portami in quel posto dove tutto si sistema. - zaynssound : RT @LesFleursduMar: Caro Babbo Natale sono sempre quella che non vuole niente ma si aspetta tutto. -