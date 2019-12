Bambino investito | fermata una ragazza di 22 anni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Valentina Dardari Individuata nella notte grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza. Ha detto di essere scappata per paura Sarebbe stata individuata nella notte lacolpevole di averieri undi duea Coccaglio, comune in provincia di Brescia. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo e si teme per la sua vita. La 22enne avrebbe raccontato di essere scappata per paura. Adesso dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga. Il bimbo si trovava al momento del tragico impatto nel passeggino, spinto dalla sua mamma. Durante il violento scontro era stato sbalzato in aria, volando per circa cinque metri, prima di ricadere al suolo, riportando un importante trauma cranico. L’re si era dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sarebbe stata individuata la persona che ...

