Ancelotti futuro? con De Laurentiis valuteremo il da farsi

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ancellotti: "Sabato ci saro' ancora? Mi auguro di si', e' una valutazione che dovremo fare col presidente. Ci vedremo domani e insieme...

DiMarzio : Le ultimissime sul futuro della panchina del #Napoli?? - tvdellosport : ??| ANCELOTTI NON SI DIMETTE Domani previsto incontro con Aurelio #DeLaurentiis per discutere del suo futuro sulla… - claudioruss : Ci sarà un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Carlo Ancelotti per valutare il futuro della panchina del Napoli -