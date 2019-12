Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno tu coperta di governo che vogliamo fare dal prossimo anno è arrivato il momento di mettere nero su bianco tempi e temi siamo tutti d’accordo di lavorarci appena la che prova la legge di bilancio leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio al Senato dove si svolgerà domani il voto più delicato dopo informativa del premier Conte su Maps credo che sia utile che tu subito dopo il premier convochi capi delicati vedendo ci facciamo una giornata di pianificazione per mettere i gruppi parlamentari a lavorare per dire come quando e dove faremo le cose nei prossimi tre anni e CGIL CISL e UIL in piazza aper la prima delle tre iniziative della settimana di mobilitazione per il lavoro sulle vertenze all’Italia ed ex Ilva centro del Lavoro le persone che ...

TgrRai : Il #terremoto a #Firenze: 200 sfollati nel #Mugello. Ultime notizie in #BuongiornoItalia alle 7:00 su @RaiTre e onl… - OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 17:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -