Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 15 | 10

(Di martedì 10 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla riduzione da Francesco Vitale in studio sparatoria in un ospedale della città di Ostrava nel nord-est della Repubblica Ceca i morti sarebbero almeno sei Ci sarebbero diversi feriti Ministro dell’Interno Gian amatec ha confermato che ha avuto luogo dopo l’eruzione di un uomo armato alto un metro e ottanta nell’ Ospedale universitario Il killer non è stato ancora apprezzato e sarebbe in fuga si fa avanti una nuova ipotesi richiesta incidente tram filobus dell’ ATM un camion dei rifiuti AMSA Milano nel quale è morta una 49enne Cherie Ortega mentre sono rimaste ferite 12 persone L’autista dell’autobus un ventottenne in servizio Maggioavrebbe detto i colleghi che era distratto stavo firmando la cedola come scrive il Corriere della Sera non è detto però che l’uomo lo dirà ai PM ...

