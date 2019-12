Turchia, stuprata e scaraventata dal 20esimo piano (Di martedì 10 dicembre 2019) Lavinia Greci La studentessa era stata chiamata dal suo capo, che l'aveva convocata in tarda serata nel suo ufficio. Lei, che non si fidava, aveva chiesto a un'amica di andarla a prendere, poi lo stupro e la morte: la ricostruzione Il 24 maggio del 2018, Sule Cet, una giovane universitaria, era caduta dal 20esimo piano di un palazzo di Ankara, in Turchia, dopo aver subito una violenza sessuale. E qualche giorno fa, il responsabile di quel gesto, l'imprenditore Cagatay Aksy, è stato condannato all'ergastolo per la morte della 23enne. Al momento del ritrovamento del corpo, coperto di lesioni e con i capelli biondi sporchi di sangue, nel suo rapporto ufficiale aveva parlato di suicidio, nonostante le lesioni intime, il dna sotto le unghie e tutte le altre ferite. La ricostruzione di quella sera A far riaprire il caso, oltre agli amici della ragazza, erano stati i familiari e la ...

