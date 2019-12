Repubblica Ceca | sparatoria in un ospedale a Ostrava | «Almeno 6 morti e diversi feriti

urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Erano circa le 7 di questa mattina, martedì 10 dicembre 2019, quando in undi, in, un uomo ha aperto il fuoco in unain cui sono rimaste uccisesei persone. L’attacco è avvenuto in uno dei reparti ambulatoriali dell’universitario, nel nord del Paese, al confine con la Polonia.: polizia sulle tracce del killer Ancora sconosciuta la dinamica della: i sospetti della polizia si sono concentrati su un uomo alto un metro e ottanta con indosso un giubbotto rosso, al momento ricercato dopo essersi dato alla fuga in seguito alla strage. La foto del presunto killer è stata diffusa su Twitter dalle forze dell’ordine ceche che chiedono la collaborazione dei cittadini per riuscire a catturarlo; allo stesso tempo esortano tutti alla massima prudenza. A dare l’annuncio dellaa ...

