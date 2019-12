PSG | Tuchel contro Mbappé | «Deve accettare le mie scelte» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il tecnico del Paris Saint-Germainha parlato diin conferenza stampa: «Ha un carattere particolare» –Thomasè intervenuto in conferenza stampa parlando dell’arrabbiatura di Kyliandopo la sostituzione in Ligue 1il Montpellier: «rispettare le miee i compagni». «Non è difficile allenarlo, ma ha una carattere particolare. Del resto è normale quando hai talento e hai vinto tutto», ha concluso il tecnico del Paris Saint-Germain alla vigilia della sfida di Champions Leagueil Galatasaray. Leggi su Calcionews24.com

FaelcRocha : @leoffmiranda tuchel no bayern e ancelotti no psg - infoitsport : Dugarry sentenzia sul Psg: “È finito, così come Tuchel. E quei tre davanti stanno fermi…” - ItaSportPress : Psg, Tuchel bacchetta Mbappé: 'Deve avere più rispetto' - -