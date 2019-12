Lite per eredità sfocia in tentato omicidio | arrestato un 30enne

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019)una San Gennaro Vesuviano, Napoli: l’uomo avrebbe sparato al cugino a seguito di unaper motivi di. I Carabinieri avrebbero trovato l’uomo nascosto nella soffitta della sua abitazione, fortunatamente la vittima è rimasta illesa.perHa cercato rifugio nella sua abitazione, ma i Carabinieri l’hanno prontamente rintracciato. A San Gennaro Vesuviano, comune in provincia di Napoli, unincensurato ha sparato quattro colpi di pistola al cugino nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre. L’uomo dovrà ora rispondere per: rintracciato dai militari è stato nel frattempo incarcerato in attesa dell’udienza di convalida. Ad avvertire le forze dell’ordine è stata proprio la vittima, illesa nonostante i colpi d’arma da fuoco esplosi nei suoi confronti: ai militari l’uomo ha raccontato di come il cugino si sia presentato davanti la ...

