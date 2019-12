L’era dei social network | da Facebook a Tik Tok | come è nata l’ossessione per la

thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sms, “squilli”, “trilli” su MSN… Vi ricordano qualcosa? Sebbene possano ormai sembrare passati secoli, solo una decina di anni fa erano questi gli strumenti più diffusi per tessere le relazionii online e via telefonino e forse non immaginavamo quanto, le trasformazioni di quei dispositivi e di quelle chat, avrebbero cambiato le nostre vite. È nato prima ilo la voglia di condividere? Difficile dire se in questo processo abbia avuto un peso maggiore l’evoluzione tecnologica dei dispositivi mobili, un’evoluzione dei nostri bisognii che ci ha reso affamati di interazioni o la bravura delle software house nel creare sempre nuove app in grado da farci perdere la testa. Sta di fatto che tutto ad un tratto, è piombato nelle nostre vite ilper antonomasia,, e da quel momento niente è stato piùprima. Ancora oggi al vertice della ...

