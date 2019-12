Clima, cattura e sequestro della CO₂: necessari altri 12 mila pozzi nei prossimi 30 anni (Di martedì 10 dicembre 2019) Per raggiungere gli obiettivi previsti per la cattura e il sequestro dell’anidride carbonica, occorre immagazzinare tra 6 e 7 gigatonnellate di anidride carbonica entro il 2050. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto installando da 10.000 a 14.000 pozzi di iniezione in tutto il mondo nei prossimi 30 anni. Sono i numeri contenuti in uno studio messo a punto dall’Università del Texas ad Austin, della Norwegian University of Science and Technology e dell’Equinor Research Center che è stato pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports. Per rimanere entro i 2 gradi di aumento delle temperature come prevedono gli Accordi di Parigi la tecnologia della cattura e dello stoccaggio in profondità della Co₂ (CCS) deve avere, secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), un ruolo importante e arrivare almeno al 16 per cento del totale. Si tratta di un ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clima cattura