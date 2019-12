CasaPound con Sardine? No,noi antifasci

"Lesonoste" puntualizzano i fondatori del movimento su Fb dopo la bufera per la notizia chesarebbe stato in piazza sabato a Roma. Ogongo,il leader delleromane, "ha commesso un'ingenuità. Ci dispiace che il concetto di 'apertura delle piazze' sia stato travisato e strumentalizzato", spiegano i leader. Molteavevano annunciato di voler disertare l'appuntamento romano per la presenza di, il cui leader Di Stefano aveva detto: "Ci andiamo ma non canteremo certo 'Bella ciao'".(Di martedì 10 dicembre 2019)