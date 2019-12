Arriva il dna delle cose | in questo coniglio stampato in 3d ci sono le istruzioni per

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) (foto: Eth Zurich / Julian Koch) Sappiamo bene che le nostre informazioni, così come per tutti gli altri esseri viventi,contenute nel genoma. Ma ora, anche oggetti inanimati potrebbero avere un loro dna nel quale vengono conservate leutili per poterli replicare. A riuscirci è stato un team di ricercatori, guidato da Robert Grass dell’Istituto federale svizzero di tecnologia di Zurigo e Yaniv Erlich dell’israeliano Erlich Lab, che ha appena dimostrato la fattibilità di quello che i ricercatori chiamano il dna, realizzando undi plasticain 3D al cui interno è stato incorporato il dna che permette di effettuare la stampa 3D di altri conigli. Il risultato dello studio, che è stato pubblicato su Nature Biotechnology, rappresenta quindi un importante passo in avanti per la stampa 3d che sia in grado di conservare le informazioni per ...

