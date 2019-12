“Se sbagli sei morto” Stefano De Martino | il rifiuto è clamoroso Un gesto fuori dal

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il prossimo 6 gennaio Amadeus svelerà in diretta su Raiuno, durante la puntata dei Soliti Ignoti legata alla Lotteria Italia, il cast dei big in gara del prossimo Festival di Sanremo, con il conseguente risentimento dei Monopoli di Stato preoccupati che i loro biglietti vincenti finiscano offuscati dai tweet di giubilo di chi ha conquistato il suo posto all’Ariston. E come sempre accade, sulla lista che il direttore artistico sta componendo in gran segreto escono le prime indiscrezioni. Sembra che a trovare posto sul palco del Festival saranno oltre ad Albano, anche Marco Masini, Francesco Gabbani, Noemi, Achille Lauro e Massimo Ranieri. Ma ad aver consegnato un brano ad Amadeus, con ottime speranze che venga accettato, ci sono anche Elodie, gli “Amici” Alberto Urso e Giordana Angi, Irene Grandi e Piero Pelù, che farebbe così il suo debutto a Sanremo. ( dopo la ...

Borzonilaura1 : @straditeresa @matteosalvinimi Se intendi dire che chi vota lega è’ un ignorante ti sbagli di grosso - shawn_demi99 : RT @L0VELYARIA: Hey, ti hanno mai detto che sei bellissim* e speciale sia dentro che fuori, nonostante le tue imperfezioni e i tuoi continu… - aphrodistae : Se la notte è una notte i rimpianti saranno alla porta, io gli dirò che non sono io, che là fuori c'è un campo di… -