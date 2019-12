Sardine a Pescara | striscione contro Salvini

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nonostante stiano raccogliendo larghissimi consensi in ogni città che decidono di invadere, lehanno scatenato la polemica dopo il flash mob di domenica sera a. In molti hanno infatti criticato il clima di odiol’ex leader del Carroccio espresso attraverso unoapparso tra la folla. Lo slogan era: “Legae lascialo legato” ed era corredato dall’immagine di un uomo impiccato, che nell’immaginario dei manifestanti era ovviamente l’ex ministro: la polemica Che non siano i buonisti che si dipingono? È questa la domanda che in molti si stanno ponendo dopo gli striscioni apparsi in piazza a. Dopo la prima grande manifestazione a Bologna, infatti, sono numerose le città che si sono volute aggregare organizzando flash mob di piazza e ieri è stato proprio il turno del capoluogo ...

