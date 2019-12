Maledetti amici miei | l' ultima puntata su Rai 2

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sembra davvero che la Rai non veda l'ora di mettere una lapide su, atteso show prodotto con Ballandi che ha portato in tv un poker di fuoriclasse dello spettacolo e della scrittura - Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi -, ma che non ha evidentemente raccolto quanto sperato dalla Rete. Trattasi di Rai 2, ormai orfana della direzione di Carlo Freccero, che ospita stasera l'delle sei puntate dello show, spostato, ritardato e ora accompagnato alla sua conclusione senza neanche una nota stampa che ne annunci gli ospiti., l'su Rai 2 pubblicato su TVBlog.it 09 dicembre 2019 12:27.

archi_arturo : RT @gioveron: Stasera ultima puntata di MALEDETTI AMICI MIEI. Su @RaiDue 21.20. Ospiti: Giuliano sangiorgi che si concede, Frassica che fa… - gioveron : RT @martaromanelli: @gioveron @RaiDue E dopo voglio Amici maledetti 2, la vendetta - martaromanelli : @gioveron @RaiDue E dopo voglio Amici maledetti 2, la vendetta -