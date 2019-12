L’Inter all’Epifania | con la Juve di domenica sera | il calendario del Napoli del 2020

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Lega di Serie A ha ufficializzato il programma completo degli anticipi e posticipi dalla 18esima alla 21esima giornata di ritorno. Dopo la sosta di Natale, penultima giornata del girone d’andata, iltorna in campo il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio al San Paolo (ore 20:45) contro l’Inter. La giornata successiva il match in trasferta all’Olimpico contro la Lazio va in anticipo al sabato (11 gennaio) alle 18, esattamente come la prima del girone di ritorno, in programma sabato 18 gennaio alle 20:45 in casa contro la Fiorentina. L’unico match didel “nuovo”degli azzurri è quello con lantus al San Paolo: alle 20:45 il 26 gennaio. Sampdoria-sarà invece il “monday night” della terza giornata, lunedì 3 febbraio alle 20:45. Lunedì 6 gennaioore 20.45– INTER (SKY) Sabato 11 ...

