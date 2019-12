L’ex One Direction Niall Horan si racconta usando Google

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tanti anni di permanenza nella famosa boy band Onenon sono bastati al grande pubblico a conoscere, almeno a seconda dalle ricerche più in voga su. In questo video, il cantante nato in Irlanda nel 1993 risponde alle domande più comuni captate dagli algoritmi di Big G, facendoci scoprire – tra le altre cose – che non è un tenore né un cantante di musica country (ma chi lo ha mai pensato?) e che si divide tra Londra e Los Angeles (come il collega ed ex compagno di band Louis Tomlinson).ha recentemente presentato un singolo dal titolo Nice to Meet Ya, e rivela che il nuovo album solista uscirà nel 2020. Ha un fratello che si chiama Greg ma confessa di non aver mai avuto un amico immaginario; in compenso il suo migliore amico reale è Sean Mulholland, conosciuto ai tempi della scuola e che vive con lui a Los Angeles. Insomma, in fondo essere vip ha le sue ...

lovehopelaugh_s : RT @emmashands: L'unico ex membro dei One Direction che merita di essere riconosciuto per quanto mi riguarda è Harry Styles. - neverajoey : RT @emmashands: L'unico ex membro dei One Direction che merita di essere riconosciuto per quanto mi riguarda è Harry Styles. - elisewinalmayer : RT @emmashands: L'unico ex membro dei One Direction che merita di essere riconosciuto per quanto mi riguarda è Harry Styles. -