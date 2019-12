Diletta Leotta commette un’altra | clamorosa gaffe

trendit

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo scorso 4 Dicembre, avevamo segnalato ladella giornalistadurante il Gran Galà del Calcio. Ebbene, lane ha commessa un’altra e ancora piùdella scorsa. Sabato 7, infatti, commentando la partita Lazio-Juventus laha scambiato una canzone di Lucio Battisti per una di Antonello Venditti. Per l’occasione, infatti, era stata messa I Giardini di Marzo ad altissimo volume e lal’ha attribuita a Venditti. Quest’ultimo, come tutti sanno, è un grandissimo fan della Roma e quindi mai avrebbe potuto prestare una sua canzone alla tifoseria laziale. Paola Ferrari, altra nota giornalista, non ha mancato di commentare l’errore con un sottilissimo: Pronta per Sanremo… Pronta per Sanremo …

