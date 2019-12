Call of Duty | Modern Warfare | i giocatori stanno utilizzando un modo creativo per farmare

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Come parte dell'aggiornamento della prima stagione diof, gli sviluppatori del gioco hanno aggiunto il primo Battle Pass, che contiene oltre 100 livelli e l'opportunità di sbloccare tutta una serie di nuovi contenuti.Mentre la sfida di superare tutti questi diversi livelli potrebbe essere un compito troppo grande per molti, uno ha escogitato una tecnica straordinaria usando il suo controller e alcuni oggetti domestici di uso quotidiano per mantenere le cose in movimento anche quando non si è attaccati alla console.Ci sono molti modi diversi per guadagnare XP in, ma un utente di Reddit, WE BE KILLING THEM, ha trovato unper salire di livello. Usando un controller, fissato in posizione con alcuni materiali diversi e un ventilatore oscillante con qualcosa attaccato alla base, la ventola si muove, tocca un pulsante e mantiene il ...

