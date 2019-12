Bartomeu spaventa l’Inter | “Lautaro Martinez mi ha impressionato”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Lautaro al Barcellona come alternativa a Neymar? È una domanda-trappola. Quello che posso dire è che all’Inter sta giocando benissimo e non è l’unico ad avermi impressionato. Non è un caso se i nerazzurri sono in testa alla classifica della Serie A”. Sono le dichiarazioni del presidente del Barcellona, Josep Mariaintervistato da ‘La Repubblica’ alla vigilia della sfida di Champions League dei blaugrana a San Siro, partita fondamentale per i nerazzurri per ottenere il pass agli ottavi. “Noi tifosi del Barca abbiamo la fortuna di goderci Messi ogni tre giorni, gli aggettivi per definirlo sono finiti da un bel po’ di anni. Leo è impossibile da sostituire e, quando non ci sarà più, saremo costretti a giocare in maniera diversa –prosegue il dirigente del club catalano-. Non posso dire che stiamo già preparando il ...

