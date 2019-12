Violenza sessuale su nipote di 13 anni | a processo lo zio-orco

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Federico Garau L'uomo, che si era fin da subito dimostrato fin troppo affettuoso nei confronti della minorenne, aveva presto deciso di passare dai baci e gli abbracci alle violenze sessuali vere e proprie. A portare tutto allo scoperto un'amica di famiglia con la quale la vittima si era confidata Arriva da Fiuggi (Frosinone) la notizia dell'ennesimo terribile caso dicommessa da un parente nei confronti di un minore. Stavolta la vittima è una ragazzina di 13, abusata e stuprata da un zio materno che avrebbe, invece, dovuto aver cura di lei. I fatti contestati, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati trefa, all'interno dell'abitazione dell'. Stando alle dichiarazioni degli inquirenti, che stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda considerata la giovane età della vittima, tutto ...

