Traffico Roma del 08-12-2019 ore 13 | 30

(Di domenica 8 dicembre 2019) INCIDENTE ALLE PORTE DISU VIA APPIA, IN ZONA SANTA MARIA DELLE MOLE, CODE IN DIREZIONE CASTEL GANDOLFO. SULLAFIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE IN CORRISPONDENZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. LUNGO IL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA. IN CITTÀ, SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN ZONA OTTAVIA, CHIUSA VIA CASAL DEL MARMO, IN CORRISPONDENZA DI VIA TARSIA, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN SVOLGIMENTO, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO E IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE ...

