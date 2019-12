huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Diventa un caso l’realizzata da Monica, amministratore delegato di RaiCom, al presidenteno Bashar al. Un’non ancora mine slittata rispetto alla programmazione prevista il 2 dicembre scorso, che ora i mediani minacciano di mandare incomunque senza la contemporaneità prevista dagli accordi. “La mattina presto del 2 dicembre, abbiamo ricevuto una richiesta, per conto di RaiNews24, di ritardare la trasmissione senza una chiara spiegazione. A ciò seguirono altre due richieste di rinvio, senza che fosse fissata una data per l’e senza nessun’altra spiegazione”, si legge in una nota dell’ufficio stampapresidenzana pubblicata su Facebook. “Questo è un ulteriore esempio dei tentativi occidentali di nascondere la verità sulla ...

