La dittatura dei calciatori | i lavoratori che hanno solo diritti e zero doveri

(Di domenica 8 dicembre 2019) Al di là di specifiche situazioni e di singole squadre, si impone una riflessione globale sulla temperie culturale che avvolge il mondo del calcio. E che è talmente radicata da non sorprendere più nessuno. Ognuno di noi la osserva senza più ritenerla una anomalia. Mi riferisco alladei(e dei loro procuratori). I giocatori fondamentalmentesoltanto. Nessuna norma, con relativa penalità , può incidere sulla inosservanza del loro unico dovere: impegnarsi allo spasimo per raggiungere il risultato. Riflettete un momento. Magari facendo il paragone con altre tipologie di spettacolo. Un tenore canta la Tosca al San Carlo. Un’ora prima della sua esibizione dice “o mi garantite un contratto per il mese prossimo o non mi impegno al meglio nella «recondita armonia»”. Il destino del cantante sarebbe la neurodeliri per direttissima. In realtà quel che ...

