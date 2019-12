Iran | Stramaccioni dice addio all’Esteghlal | «Contratto sciolto»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Termina qui l’esperienza diin: il tecnico italiano interrompe il proprio rapporto con l’Esteghlal Andreanon è più l’allenatore dell’Esteghlal, club appartenente al campionatoiano. Questa la decisione comunicata e riportata dall’Ansa, dopo aver riscontrato alcune irregolarità nei pagamenti. «e il suo staff tecnico comunicano di averunilateralmente ildi lavoro con Esteghlal F.C. con effetto 6mbre. Ringraziamo tutti i giocatori della prima squadra e il resto dello staff per le grandi prestazioni e la collaborazione professionale ricevute che hanno permesso alla squadra di raggiungere la vetta la classifica, nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi mesi. Ultimo ma non meno importante, il tecnico ringrazia di cuore i tifosi dell’Esteghlal per l’incredibile sostegno ...

DiMarzio : ??#Stramaccioni-#Esteghal, adesso è ufficialmente finita ??Le ragioni della fine dell’avventura in #Iran - davegattopardo : RT @LapoDeCarlo1: Arriva in #Iran e i giocatori promessi svaniscono, gli tolgono l'interprete, non lo lasciano tornare in Italia, la squadr… - ItaSportPress : Iran, risoluzione per Stramaccioni con l'Esteghlal a causa di pagamenti irregolari - -