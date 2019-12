Intossicazione per 35 clienti di un albergo in Alto Adige

meteoweek

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sono 35 le persone soccorse in undell”, si sospetta un’alimentare, avviata l’emergenza sanitaria. Sono almeno 35 le persone che hanno manifestato i sintomi di una sospettaalimentare o ambientale in undella Val Ridanna, in. Le autorità hanno immediatamente attivato il protocollo di emergenza sanitaria. Nessuno degli … L'articoloper 35di uninproviene da www.meteoweek.com.

fasbej : ?? Imponente dispiegamento di mezzi di soccorso questa notte in Val #Ridanna per una sospetta intossicazione aliment… - infoitinterno : Dissenteria per 30 ospiti dell'albergo in val Ridanna: scatta l'allarme intossicazione - TgrRaiTrentino : Fine settimana dell' #Immacolata da incubo per trentacinque #turisti finiti in ospedale. E' successo in val Ridanna… -