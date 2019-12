Inps chiede risarcimento a orfane femminicidio | interviene Mattarella

tg24.sky

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il presidente della Repubblicasul caso delchiesto dall'a due ragazzine,dopo l'assassinio della madre a opera del padre poi suicidatosi. Il capo dello Stato ha chiamato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per parlare della richiesta diavanzata dall'istituto nazionale di previdenza. La richiesta diavanzata dall'L'ha chiesto 124mila euro alle due giovani, spesa sostenuta dall'istituto come indennità di malattia e per l'assegno di invalidità erogato all'uomo sopravvissuto. Il padre delle ragazze, infatti, il 28 luglio 2013, a Marina di Massa (MC), poche ore prima di uccidere la moglie, Cristina Biagi, 38 anni, e di togliersi la vita, aveva sparato sei colpi di pistola a Marco Loiola, 40 anni, amico della coppia. Loiola nonostante le gravi ferite riuscì a salvarsi. Da allora riceve un contributo ...

