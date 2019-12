Tuttosport | il Napoli costretto a rispolverare Leandrinho

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Situazione surreale quella in cui sembra essersi infilato il. Lo scontro tra lo spogliatoio e la società non ha risparmiato neanche l’allenatore che a confronto con i calciatori si è trovato di fronte alle recriminazioni di alcuni sui metodi di allenamento e il modulo. Quella di oggi contro l’Udinese però è una partita che ilnon può fallire, per mille motivi, ma soprattutto per cominciare a marciare bene in campionato, dove l’obiettivo è raggiungere la zona Champions. La situazione non è facilitata neanche dai numerosi infortuni, tanto che, scrive, ilha convocatoPare che Callejon e Mertens debbano essere esclusi dall’undici iniziale anche oggi. In scadenza di contratto, lo spagnolo e il belga sono finiti ai margini del progetto di Ancelotti, che per la trasferta di Udine ha rispolverato nientemeno che. ...

