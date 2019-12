SKY conferma | arrivano le due esclusioni eccellenti contro l’Udinese K2 recupera

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ultimissime Udinese Napoli,K2!te le duetop In base a quanto riportato poco fa da Sky Sport e contrariamente a quanto invece riferisce la Gazzetta, quest’oggi il Napoli farà a meno di Mertens, Callejon mentre ce la fa Koulibaly. Per il senegalese destano preoccupazione i problemi alla spalla che lo avevano fermato in allenamento due giorni fa. Mertens e Callejon ad un passo dall’adido Per il belga e lo spagnolo invece è più probabile che dietro l’esclusione via sia dell’altro. Soprattutto per il numero 7 del Napoli che sembrerebbe esser sempre più vicino all’addio, trattandosi della terza esclusione consecutiva tra coppa e campionato. Lo stesso vale quasi per Ciro, con la partita di Anfield che rappresenta un’eccezione. In 4 partite disputate dal Napoli, è stato fatto accomodare in panchina da Ancelotti per ben tre ...

