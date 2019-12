Salvini | Mes va sospeso | in Aula molti sceglieranno in coscienza

ilfogliettone

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dal governo "hanno detto tutto e il contrario di tutto. Fanno sulla manovra come sul Mes. Ma se un trattato è sbagliato, come dicono tutti gli economisti, non va rinviato ma. Gli italiani hanno capito" la riforma del Mes, "questi giocavano sulla segretezza e il silenzio ma noi abbiamo portato il dibattito nel Paese. Martedì lo portiamo in Parlamento e conto cheparlamentarisecondoe non secondo convenienza". Ne è convinto Matteo, leader della Lega, in vista del voto sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla vigilia dell'Eurosummit sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, previste in Parlamento per mercoledì prossimo."Innanzitutto buon Sant'Ambrogio e buona Immacolata e viva il presepe, per un'Europa che o è cristiana o non è", ha detto arrivando in Largo Cairoli per la raccolta delle firme indetta dalla Lega contro la ...

AlessiaMorani : #Salvini con la #Nutella sta facendo la stessa figura barbina che ha fatto sul #Mes. C’è un progetto della #Ferrero… - Linkiesta : Esattamente come Di Maio, il leader sovranista è una tragedia per gli affari delle aziende e una catastrofe per i b… - ilfoglio_it : Sul Mes Di Maio e Salvini rivelano l’aspirazione a diventare debitori. Valide ragioni per cui non firmare il tratta… -