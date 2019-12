Napoli | Ancelotti a Udine obbligato a vincere | c’è l’ombra di Gattuso

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019)questo pomeriggio adsarà: sulla sua testa incombe l’ombra di. Non ci sono altri risultati a disposizione, questo pomeriggio alle ore 18, per ildiin casa dell’se. I partenopei non vivevano un inizio di campionato così brutto dalla stagione 2009/10, mentre il tecnico non era protagonista di una striscia senza vittorie così lunga non accadeva dai tempi del Parma nel ’96/’97. La vittoria, insomma, è oggi l’unico antidoto a disposizione. Anche per salvare una panchina che pare sempre più ballerina. Come conferma La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ombra diè sempre più minacciosa sulla testa di. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ? #UltimOra #Napoli ? Squadra in ritiro da mercoledì ?? Decisione presa da #Ancelotti #SkySport - annatrieste : Comunque. Finché il Napoli gioca contro il Liverpool Ancelotti si conferma il miglior allenatore del mondo. E' quan… - anperillo : Ci sono evidenti problemi nello spogliatoio ma ci sono ancora più chiari limiti nella gestione tecnica di… -