Mercato Milan | osservatori a Bergamo per Amrabat Sarà duello col Napoli

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019)a caccia di rinforzi per il centrocampo: piace il profilo didell’Hellas Verona. Le indiscrezioni I tifosicontinuano a sognare il ritorno di Ibrahimovic, ma la dirigenza sta pensando anche a profili low cost. L’ultimo nome è quello di Sofyan, giovane talento in forza all’Hellas Verona. I rossoneri, come fa sapere calcio.com, avrebbero inviato degli, luogo della sfida tra Atalanta e scaligeri, per visionare il centrocampista marocchino. Ildovrà battere la concorrenza del, interessato al calciatore magrebino. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : .@Ibra_official, sms al @acmilan? 'Presto in #Italia. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo' - we_lovemilan : Mercato Milan: Bernardeschi vede rossonero e prende quota lo scambio - Rossonero__1899 : Il #Milan ha speso sul mercato 82M effettivi, e al momento solo due acquisti stanno dimostrando di essere stati azz… -