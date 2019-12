Maxi-risarcimento ai migranti | 15mila euro per quelli respinti

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Mauro Indelicato Lo Stato Italiano dovrà sborsare 15.000a testa per ciascuno degli 89il 27 giugno 2009 verso la Libia: ecco i dettagli della sentenza emessa nei giorni scorsi dal tribunale di Roma Per le casse dello Stato costerà più di un milione dila sentenza del tribunale di Roma che, nei giorni scorsi, ha dichiarato illegali i respingimenti. Questo perché, secondo i giudici capitolini, ad ogni migrante respinto va riconosciuto un indennizzo. I fatti su cui il tribunale è intervenuto, riguarda il respingimento operato da una nostra nave militare il 27 giugno del 2009. In particolare, in quell’occasione 89sono stati soccorsi all’interno delle nostre acque territoriali e rispediti, nel giro di poche ore, in Libia. Con il paese africano pochi mesi prima l’Italia aveva stipulato un trattato di amicizia, il quale prevedeva uno specifico ...

