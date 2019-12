L’albero di Natale? Katy Perry se lo è messo in testa

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019) Orlando Bloom ealla première della nuova serie Amazon «Carnival Row»Orlando Bloom ealla première della nuova serie Amazon «Carnival Row»Orlando Bloom ealla première della nuova serie Amazon «Carnival Row»Orlando Bloom ealla première della nuova serie Amazon «Carnival Row»Orlando Bloom ealla première della nuova serie Amazon «Carnival Row»Orlando Bloom ealla première della nuova serie Amazon «Carnival Row»Orlando Bloom ealla première della nuova serie Amazon «Carnival Row»ha lo spirito delparticolarmente sviluppato, tanto da crearsi un albero in, con tanto di addobbo di palline. C’entra anche il fatto che ha una canzone a tema natalizio da promuovere, Cozy Little Christmas, ma a questo si aggiunge la passione per le mise e le acconciature originali della cantante. Per tutto il ...

matteosalvinimi : Viva il Natale, viva il presepe, viva anche l'albero, abbasso chi si vergogna delle nostre tradizioni! Buongiorno e… - SkyTG24 : Il #Natale è arrivato a #NewYork con la tradizionale accensione dell'albero del #RockefellerCenter. L'abete è alto… - Corriere : Milano, in piazza Duomo migliaia di luci illuminano l'albero di Natale -