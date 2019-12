Gossip Trono Over | Pamela Barretta confessa | “Enzo Capo è distratto”

lanostratv

(Di sabato 7 dicembre 2019)su Enzo: “E’ distratto su cose per me importanti” L’attenzione nei riguardi degli ex protagonisti di Uomini e Donne, soprattutto del, è sempre alta e il pubblico vuole essere a conoscenza della loro vita, dei loro amori e delle loro disavventure. I fan died Enzoli difendono a spada tratta dai detrattori e da chi definisce Enzo un uomo possessivo e poco incline alla liberta della propria donna. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine l’ex dama delhato “Spesso Enzo è distratto su alcune cose che per me sono importanti”. Nonostante questo, però, sembra che tra i due la relazione sembra andare a gonfie vele. Si sono regalati una vacanza a Dubai e lì hanno vissuto momenti davvero indimenticabili.fa un’ammissione su Enzo: ...

antonellaa262 : Uomini e Donne, trono over. Nelle news delle anticipazioni arriva la tanto attesa risposta di Ida alla proposta di… - GossipsVip : #Hottest #Series #Tronodispade #Gossip #Gossips La sigla del trono di spade suonata con le chitarre elettriche >>… - __ladyf : Trono over martedì 4 dicembre, Ida Platano: 'Ho chiuso e non torno indietro' -