Emilio Fede reduce da una brutta caduta | “Mi hanno operato”

(Di sabato 7 dicembre 2019)racconta dellaper cui è stato ricoverato d’urgenza, un incidente che lo ha molto provato. L’ex direttore del Tg4 ha inoltre parlato con Oggi della sua condizione mentre sconta gli arresti domiciliari per la condanna dopo il processo Ruby bis.è infatti stato trovato colpevole di favoreggiamento della prostituzione e condannato a 4 anni e 7 mesi da scontare nella sua abitazione data l’età e alcune patologie di cui soffrirebbe.tumefatto: rovinosain casa Alla rivista il giornalista affida un vero e proprio sfogo per le sue condizioni e il grande spavento preso dopo la. “Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque, per fortuna sono ancora capace di intendere e di volere. Ho battuto la testa forte, mioperato al naso“, spiega.è rimasto sul pavimento per una mezz’ora: “Per fortuna un custode mi ha visto e ...

