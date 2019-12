CorSport | Ancelotti ai suoi | “La differenza la fanno i calciatori” Contatto continuo tra

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) La partita di oggi contro l’Udinese vale perun “dentro o fuori”, scrive il Corriere dello Sport. “Dirà Carlo, nella riunione introduttiva di Udinese-Napoli, che vale (quasi) da dentro o fuori: ‘Lalai calciatori, i protagonisti siete dunque voi’. E semmai anche i ‘corresponsabili’ di questo caos disorganizzato che va avanti – soprattutto dall’ammutinamento del 5 novembre. Ma che in campo s’è intravisto dal 19 ottobre scorso, Napoli-Verona, e che sembrava fosse stato sommerso con il blitz di Salisburgo”. Bisognerà aspettare martedì, con il risultato di entrambe le partite, anche di quella con il Genk, per capire quale sarà il futuro del plurimedagliato tecnico del Napoli. De Laurentiis non vorrebbe strappare la squadra all’allenatore. Il presidente lo chiama diper chiedergli come vanno le cose. “Una telefonata al mattino, un’altra ...

SiamoPartenopei : CorSport - Telefonate frequenti tra Ancelotti e De Laurentiis: i due si sentono almeno tre volte al giorno - SiamoPartenopei : CorSport - Discorso di Ancelotti alla squadra, il tecnico ha chiesto una reazione ad Udine - infoitsport : Il CorSport: è cominciato il dopo Ancelotti, De Laurentiis chiama Allegri, Spalletti e Gattuso -