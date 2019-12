Adenia Verì | chi è e quanto ha vinto al quiz show L’Eredità

viagginews

(Di sabato 7 dicembre 2019) Chi è, la studentessa abruzzese protagonista delL’Eredità in questo inizio di dicembre:hafinora. Da qualche puntata, a ‘L’Eredità’ è protagonista una giovane studentessa abruzzese,, che in tre occasioni ha, arrivando al gioco finale della Ghigliottina. In ogni caso, da circa una settimana arrivameno … L'articolo: chi è ehaalL’Eredità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

italiaserait : L’Eredità, 6 dicembre: Adenia Verì sbanca alla Ghigliottina - Ju__GM7 : Voglio conoscere Adenia Veri. Presentatemela. #leredità - italiaserait : L’Eredità, 3 dicembre: torna campionessa Adenia Verì -