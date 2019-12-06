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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07 | 30 Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma; SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIOEN CENTRO. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE. PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ...
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