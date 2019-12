romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)6 DICEMBREORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA. SULL’A24-TERAMO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO; SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIOEN CENTRO. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE. PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - infoitinterno : Roma, centri di stoccaggio dei rifiuti, viabilità e tempi: i nodi delle sette aree - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -