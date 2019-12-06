Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma; SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIOEN CENTRO. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE. PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - infoitinterno : Roma, centri di stoccaggio dei rifiuti, viabilità e tempi: i nodi delle sette aree - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA PISANA E AURELIA PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E AURELIA E TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI IN USCITA TRA TOGLIATTI E RACCORDO MENTRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA MENTRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI ...
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